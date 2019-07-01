Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции

Лондон, 1 июля. Британский актер Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового фильма про Джеймса Бонда после перенесенной операции.

В понедельник журналисты заметили артиста и съемочную группу в Лондоне. По словам очевидцев, в съемках был задействован классический автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin V8 Volante, который, в частности, появлялся в фильме «Искры из глаз» 1987 года. Роль агента британской разведки тогда исполнил валлийский актер Тимоти Далтон. Кроме того, на месте съемок также присутствовали члены британской кавалерии в традиционных мундирах с металлической кирасой, пишет таблоид Daily Mail.

Напомним, что в прошлом месяце Крэйг получил травму лодыжки во время съемок на Ямайке. Актер перенес операцию и был вынужден пройти две недели реабилитации, что привело к задержке производственного процесса. Впрочем, дата выхода новой картины пока остается прежней — апрель 2020 года.

Лента, официальное название которой пока не объявлялось, станет 25-й в серии фильмов про Бонда. Крэйг играет агента Ми-6 в пятый раз. Отметим, что предыдущая картина «007: Спектр» была довольно холодно встречена критиками.

Ранее сообщалось, что на съемках нового фильма с рабочим названием «Бонд 25» прогремел контролируемый взрыв, который повредил декорации. Впрочем, как сообщали в Twitter, никто из съемочной команды не пострадал.