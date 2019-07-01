Москва, 1 июля. Третья часть американского фильма ужасов «Проклятие Аннабель» возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных, собрав 156,8 млн рублей в кинотеатрах за четыре дня показа, об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Кинолента вышла на экраны в России 27 июня. Режиссером ужастика выступил Гари Доберман. Главные роли в картине сыграли Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен и Вера Фармига.

Второе место по сборам в РФ и СНГ по итогам прошедших выходных занял мультфильм «История игрушек — 4», пишет «Культуромания». Четвертая часть мультфильма, снятая режиссером Джошом Кули, собрала 115,8 млн рублей. Роли в мультипликационной франшизе озвучили Том Хэнкс, Патриша Аркетт, Тим Аллен.

Третью строчку по кассовым сборам в России занял фильм «Собачья жизнь — 2». Кинолента снята по роману Брюса Кэмерона о приключениях собаки по кличке Бэйли. Картина вышла в прокат в РФ 27 июня и по итогам выходных собрала 76,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что переизданию фильма «Мстители. Финал» не удалось побить рекорд по сборам, установленный ранее «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Новая версия «Мстителей», куда были включены кадры с Человеком-пауком, собрала в мировом прокате дополнительно 7,8 млн долларов.