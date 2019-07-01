Бойцы ЛНР сбили беспилотник ВСУ с содержащими угрозы листовками

Луганск, 1 июля. Бойцы Народной милиции Луганской народной республики сбили беспилотник Вооруженных сил Украины, при помощи которого киевские боевики намеревались сбросить содержащие угрозы листовки. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел накануне. Военнослужащие республики заметили летательный аппарат, который украинские силовики отправили в регион не только на разведку.

«На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненных пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс», — цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».

Офицер пришел к выводу, что командование ООС приняло к действию слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении одержать победу путем ведения информационной войны с собственным народом.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Украинские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.