Женщина на Урале попыталась сжечь вышку сотовой связи из-за бессоницы

Екатеринбург, 1 июля. Страдающая бессоницей жительница Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, прочитав о вреде конструкции в Интернете.

Инцидент произошел на объекте коммерческого предприятия в поселке Калья. О поджоге в полицию сообщил один из операторов сотовой связи. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что женщина обмотала тряпками провода, а затем пыталась поджечь их спичками.

При проверке выяснилось, что поджигательнице 53 года, она проживает в Североуральске, ранее не была судима. При личном досмотре у нее обнаружили не только спички, но еще и баллон с перцовым газом, и фонарик.

Представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что пироманка рассказала полицейским, что месяц назад посмотрела в Сети видеоролик об опасности, которых таят в себе сотовые вышки, расположенные рядом с населенными пунктами.

После этого она решила, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка находится недалеко от ее дома.

«Чтобы незаметно выбраться из дома, женщина купила мужу бутылку водки, чтобы тот опьянел и крепко спал», — добавил Горелых.

В отношении женщины возбуждено уголовного дело об умышленном повреждении чужого имущества. Теперь ей грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, уточняет «Федерал Пресс».