Samsung сообщила о старте продаж Galaxy A80 в России

Сеул, 1 июля. Южнокорейская компания Samsung сообщила о старте продаж смартфона Galaxy A80 в России. Как передают СМИ, гаджет уже доступен в некоторых европейских странах.

По информации MobiDevices, смартфон можно будет приобрести по цене 45990 рублей. При этом ранее в южнокорейской компании сообщали, что стоимость гаджета составит около 50 тысяч рублей на российском рынке. Отмечается, что анонс новой модели состоялся в апреле 2019 года, и изначально планировалось начать продажи с мая.

Samsung Galaxy A80 отличается необычной формой: он выглядит как слайдер с выдвижной центральной частью. На выдвижном модуле расположены три поворотные камеры. В закрытом состоянии доступна только обычная съемка. При выдвижении центрального корпуса камеры разворачиваются к пользователю.

Также сообщается, что новый смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, Galaxy A80 стал одним из первых смартфонов Samsung без 3,5-мм разъема для наушников. Гарнитуру предлагается подключать к порту USB Type-C.

Напомним, презентация смартфона состоялась в Бангкоке. Поклонники южнокорейского производителя гаджетов могли следить за мероприятием с помощью онлайн-трансляции. Galaxy А80 стал первым устройством Samsung, которое оснащено полноэкранным дисплеем без выреза для камеры и тонкими рамками.