Экс-депутат Рады назвал предвыборным обманом заявление Киева о готовности выполнить «Минск»

Секретарь Службы национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что реализация минских соглашений по Донбассу полностью в интересах Киева, и он готов реинтегрировать территории. Однако экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал не верить этим словам.

В интервью изданию «Левый берег» Данилюк сообщил, что Киев хочет полностью реализовать «Минск».

«Это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории, и считаю, что мы к этому готовы. В 2014 году сделать это было смерти подобно — мы бы как страна просто не выдержали, не смогли бы», — сказал глава СНБО.

По его словам, некоторые законы, необходимые для выполнения минских соглашений, уже приняты Украиной.

«Специальный статус проголосован, амнистия проголосована», — отметил Данилюк.

При этом он полагает, что реализация договоренностей должна проходить при введении в Донбасс миротворческого контингента ООН и полного разоружения.

«Примечательно, что сегодня же Андрей Богдан, глава администрации Владимира Зеленского, не исключил введения русского языка в Донбассе в качестве регионального. А Данилюк в том же интервью высказался против визового режима с Россией и не исключил встречи Зеленского с Владимиром Путиным для решения проблем. Вы же понимаете, что это все не просто так. Это все предвыборные заявления. Я бы даже сказал — предвыборный обман. Рейтинг Зеленского после его победы на президентских выборах рухнул, потому что избиратели, которые голосовали за него как за альтернативу режиму кровавого Петра Порошенко, видят, что война в Донбассе продолжается и новый глава ничего не делает для ее прекращения. И сейчас команда Зеленского старается развернуть ситуацию обратно, потому что им нужна поддержка в Раде. Вот они и говорят то, что хочет слышать народ. Но это вовсе не значит, что слова превратятся в действия», — сказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, проработавший в V-VI созывах.

По его словам, чтобы начать реализацию минских соглашений, Киев уже сегодня должен отводить войска из Донбасса.

«Но мы видим, что в ЛНР войска отводятся, а в ДНР — нет. Донецк жестоко обстреливают. Разве это свидетельствует о том, что Киев собирается реализовывать минские договоренности? Верить словам представителей украинских властей нельзя. Вся эта риторика о российской агрессии никуда не делась. Вашингтон не давал Киеву команды остановить это сумасшествие и прекратить войну. И пока этой команды нет, ничего не изменится. Даже при новом президенте. Он, может быть, и новое лицо в украинской политике, но продолжает он старые вещи», — сказал Алексей Журавко.

Ранее в интервью ФАН экс-депутат Рады объяснил, почему украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду и минируют территории под Луганском.