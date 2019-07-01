Генпрокуратура начала проверку после «багажного коллапса» в «Шереметьево»

Москва, 1 июля. Транспортная прокуратура завела 18 административных дел из-за задержек выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Пассажиры, которые столкнулись с проблемой задержки багажа, обратились в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Об этом пишет ТАСС.

«Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов») в отношении виновных юридических и должностных лиц», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Руководству ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» были внесены представления об устранении нарушений российского законодательства.

Напомним, 1 июня пассажиры «Шереметьево» пожаловались на долгое ожидание багажа. В воздушной гавани объяснили, что в связи с началом туристического сезона не хватает грузчиков. 3 июня в зону выдачи багажа был направлен дополнительный персонал. Позже гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко сообщил, что задержки с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево» связаны вовсе не с нехваткой грузчиков, а с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке грузов пассажиров. По его словам, во время пика «багажного коллапса» пассажирам пришлось ожидать свои вещи более 2,5 часов.