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МИД РФ назвал последствия принятия США проекта о восточно-средиземноморском партнерстве

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МИД РФ назвал последствия принятия США проекта о восточно-средиземноморском партнерстве

Москва, 1 июля. Министерство иностранных дел РФ намерено учитывать в своей работе последствия принятия США проекта о восточно-средиземноморском партнерстве в области безопасности и энергетики. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что рассматриваемый в Сенате США законопроект о восточно-средиземноморском партнерстве в области безопасности и энергетики вызывает ряд вопросов. Россия вынуждена учитывать последствия этого проекта для сотрудничества Москвы и Никосии. В ведомстве подчеркнули, что некоторые положения проекта направлены на подрыв российско-кипрского сотрудничества.

«Считаем любые попытки ультимативно ставить независимую и суверенную страну перед искусственным выбором, с кем она хочет быть – с Москвой или Вашингтоном – грубейшим нарушением всех возможных норм и правил», — заявили в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва придерживается принципа невмешательства во взаимоотношения между другими странами, поэтому считает неприемлемым вмешательство во взаимоотношения Кипра и России. В случае принятия проекта США МИД РФ будет вынужден учитывать влияние проекта в своей внешнеполитической линии.

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Автор: Сергей Петров
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