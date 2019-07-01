Ученые выяснили, как вирусные инфекции становятся хроническими

Москва, 1 июля. Российские ученые и их зарубежные коллеги выяснили, как появляются хронические вирусные инфекции. Об исследовании рассказал специалист Института вычислительной математики РАН в Москве Геннадий Бочаров.

Основной целью ученые ставили перед собой выявление способа повышения иммунитета для борьбы с вирусами вроде ВИЧ, гепатита С и другими. Эксперты обратили внимание, что заражение ими происходит в два этапа. Сначала вирус активно размножается в организме новой жертвы, а затем переходит в хроническую стадию.

Больные могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов. Но из-за сильных побочных эффектов их нельзя принимать вечно. После отмены лекарств инфекция, как правило, возвращается к начальным масштабам.

Ученые с помощью эксперимента на мышах выяснили, как вирусные инфекции становятся хроническими. Исследование проходило с использованием вируса LCMV — патогена, вызывающего мышиный аналог менингита или энцефалита, пишет Genome Research.

Выяснилось, что хроническая стадия начинается еще до истощения главных клеток иммунной системы — Т-клеток. За несколько дней до снижения их активности другой тип клеток — моноциты — переставали способствовать развитию воспалительных процессов.

При переходе в хроническую стадию Т-клетки и дендритные тельца изменяли свое поведение. Ими управляли сигнальные молекулы XCL1 и XCR1. Их общее количество определяло, насколько активно оба этих типа клеток будут бороться с вирусом.

Ранее норвежские ученые выяснили, что люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака.