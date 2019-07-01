Эксперты раскрыли цель учений ВМС США Sea Breeze в Черном море

Москва, 1 июля. Военные в ходе учений Sea Breeze могут устроить в Черном море провокацию против России, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик обратил внимание на то, что результаты саммита «Большой двадцатки», который прошел в японской Осаке на прошлой неделе, были для России «слишком позитивными».

«С Россией начали считаться и договариваться, улучшать отношения. Все страны понимают, что исторически территория Крымской Республики всегда входила в состав РФ. Поэтому Киеву при поддержке Вашингтона нужно организовать инцидент, чтобы резко поменять мнение о Москве у международной общественности», — сказал Кнутов в беседе с RT.

По мнению Кнутова, под видом таких учений, как Sea Breeze, американская сторона «повышает мобилизационный ресурс украинской армии и поднимает там антироссийский градус».

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в свою очередь отметил, что заявленные Вашингтону цели учений в действительности можно охарактеризовать как отвлеченные. По его мнению, на деле американские военные намерены отработать конкретные боевые навыки, которые в случае реального конфликта могут быть использованы на практике, в том числе против России.

Тот факт, что в маневрах принимают участие иностранные корабли, говорит о то, что у самой Украины «нечем блеснуть», добавил Леонков. Кроме того, у Киева не только не хватает опыта в создании больших боевых кораблей, но и имеющиеся суда приходят в полную непригодность, отметил эксперт.

Международные военные учения Sea Breeze 2019 стартовали в акватории Черного моря в понедельник. По сведениям пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, маневры продлятся до 12-го июля и будут проходить и на море, и на воде.