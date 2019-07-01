Арестованных в Крыму украинских моряков обвинили в нарушении границы

Москва, 1 июля. Арестованным украинским военным морякам, которые вторглись в российские воды в конце прошлого года, предъявили обвинения в окончательной редакции. Военнослужащие ВМСУ подозреваются по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное организованной группой», рассказал адвокат подсудимых Сергей Бадамшин.

По его словам, на данный момент обвинения предъявлены восьми морякам. В течение недели аналогичные следственные действия будут проведены в отношении остальных подозреваемых, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить моряков. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в настоящее время украинские граждане находятся под следствием, поэтому речи об освобождении не идет. Вопрос возможной экстрадиции предполагаемых нарушителей российской границы будет поднят только после решения суда.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.