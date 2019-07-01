Сирия, 1 июля. В пустыне в провинции Хомс боевики ИГИЛ1 напали на конвой САА в, в Алеппо ВВС США ударили по опорным пунктам «Аль-Каиды»1. В Хаме на мине боевиков подорвался мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в Хаме и Алеппо, отбили в Хомсе нападение боевиков ИГИЛ.

«Исламское государство1»: напали на конвой правительственных сил в пустыне Хомса.

«Фатах аль-Мубин»: обстреливает позиции САА противотанковыми ракетами на северо-западе Хамы.

ВС Турции: стягивают подкрепление на границе у Идлиба, нанесли авиаудары по курдским опорным пунктам на севере Ирака.

Международная коалиция: сбросила с самолетов бомбы на западе Алеппо в районах предположительного базирования боевиков «Аль-Каиды».

Провинция Алеппо

В окрестностях поселка Хрейтан сирийская арабская армия ведет огонь их крупнокалиберных пулеметных установок по расположениям протурецких боевиков, как сообщил портал Baladi News. Информации о потерях среди радикалов пока не поступало.

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары на западе Алеппо по районам, где предположительно расположены опорные пункты группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ). В заявлении Центрального командования Вооруженными силами Соединенных Штатов было указано, что операция направлена против боевиков в Сирии, «ответственных за планирование нападений, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и гражданским лицам».

Провинция Хомс

По сведениям канала Halab Today TV, в Хомсе группа боевиков «Исламского государства» атаковала конвой сирийской армии. Боевики устроили засаду и обстреляли военнослужащих в пустыне Бадия. Сообщается, что конвой сумел отбить нападение, обстреляв боевиков в ответ. Данные по пострадавших пока что уточняются.

Как сообщает новостное агентство Baladi News, в связи с ракетным обстрелом со стороны Израиля Россия завершила развертывание оборонительных систем С-300 на юго-западе провинции Хама и на северо-западе Хомса. Израильская компания Image Satellite International выложила новое спутниковое изображение, на котором видна система, расположенная около города Масьяф. Корреспонденты агентства Al Masdar передают, что согласно военным источникам в скором времени будут проведены испытания систем.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили наносить удары с воздуха по расположениям и опорным пунктам радикалов. Днем боевой вылет был совершен в предместьях города Абдин Ар-Ракая, как сообщает Twitter-канал Step News Agency. Удары также были нанесены в окраинах города Хан-Шейхун, Маарет-Хурма и у поселка Карса.

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» заявили, что ими был захвачен склад боеприпасов сирийской армии у поселка Сармин, как передает новостное агентство Masar Press Net. Официальные СМИ пока что не подтверждают данное заявление.

К границе с Идлибом с турецкой стороны прибыл военный конвой. Очередной конвой бронетехники в сопровождении спецназа сейчас находится в провинции Хатай, которая граничит на юге с Идлибом, как передал портал Al Masdar. По информации турецких СМИ, отряды спецназа переброшены с целью укрепления турецкой границы.

Провинция Хама

Продолжаются бои между сирийской армией и радикальными исламистскими группировками на северо-западе Хамы. «Фатах аль-Мубин» обстреливает позиции сирийской арабской армии из противотанковых установок у города Хувейз, как сообщает Twitter-канал Baladi News. Сирийская армия ведет огонь из крупнокалиберной артиллерии по ракетным установкам и минометам боевиков на подступах к поселку Тель-Маллах и Аль-Джуйбен.

В поселке Закят погиб мирный житель при разрыве мины, которую оставили боевики, как сообщил портал Step News Agenсy.

Ирак

Новостной портал Anadolu Agency сообщает, что Ирак: ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в районе Авашин-Басьян на севере Ирака, нейтрализовано два террориста. ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Как заявило позже Министерство национальной обороны Турции в результате операции было ликвидирована два курдских боевика, также уничтожены огневые точки и укрытия террористов. Антитеррористическая операция Турции против РПК, которой руководит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, началась в иракском районе Киркук в мае. За первые недели операции на севере страны были уничтожены десятки курских бойцов.

Иракские ячейки курдских сил самообороны (YPG) заявили о формировании вооруженных отрядов в горах на севере страны. Курды в своем заявлении подчеркнули, что их целью будут турецкие военнослужащие, незаконно находящиеся на территории Ирака, как передает новостное агентство Anna News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)