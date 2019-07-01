В Раде заявили, что Зеленский наложил вето на закон об импичменте

Киев, 1 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, в котором прописаны полномочия временной следственной комиссии в Верховной раде при подготовке импичмента лидера страны. Об этом во время брифинга сообщил лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко.

На сайте парламента Украины говорится, что документ направлен на подпись президента 12 июня текущего года. При этом ранее представитель главы украинского государства в Раде Руслан Стефанчук заявил, что принятый закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства идет вразрез с конституцией страны.

«По моей информации, Зеленский ветировал этот закон», — передает слова Ляшко информационное агентство УНИАН.

Ляшко добавил, что без этого не работает конституционная процедура закона об импичменте.

Парламент Украины принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает также организацию механизма импичмента президента. Эта процедура предполагает формирование в Раде временной следственной комиссии, умозаключения которой рассматриваются на заседании парламента. По вердикту этой комиссии Рада изначально 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами — об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о легитимности проведенной процедуры.