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Машинист погиб при столкновении поезда с грузовиком под Псковом

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Машинист погиб при столкновении поезда с грузовиком под Псковом

Санкт-Петербург, 1 июля. Рабочий поезд столкнулся с грузовиком на перегоне Заваруйка — Себеж в Псковской области, сообщили в пресс-службе  Октябрьской железной дороги.

ДТП произошло в понедельник около 12.00 часов по московскому времени.

«На перегоне Заваруйка — Себеж (Псковская область) водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом», — рассказали представители железнодорожного ведомства.

Машинист поезда применил экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение, однако расстояние оказалось недостаточным.

Машинист погиб при столкновении поезда с грузовиком под Псковом

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате аварии машинист поезда погиб. Помощник машиниста поезда был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадали трое работников, находившихся в поезде.

На место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

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Автор: Катерина Иванова
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