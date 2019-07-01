Толстой оценил шансы резолюции против восстановления прав России в ПАСЕ

Москва, 1 июля. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал сообщения о намерениях Польши и стран Прибалтики внести проект резолюции против восстановления прав России в организации.

Политик напомнил, что большинство членов ассамблеи ранее поддержали восстановление полномочий российских делегатов, поэтому принятие этой инициативы, по его мнению было бы нелогично.

«Мне кажется, было бы крайне непоследовательно со стороны большинства проголосовать за диалог с Россией, а потом поддержать такую резолюцию. Надеюсь, что этого не произойдет», — пояснил он.

Кроме того, Толстой указал на то, что авторами документа против восстановления прав РФ являются не делегации, а представители семи стран. В частности, в полном составе там не представлены ни Польша, ни Словакия.

При этом вице-спикер Госдумы заметил, что считает внесение такого документа на рассмотрение ПАСЕ нормальным.

«Это их право, это нормально, пусть вносят резолюции, будем обсуждать с коллегами», — подчеркнул Толстой в комментарии ТАСС.

Напомним, резолюция о полном подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме была одобрена участниками летней сессии ПАСЕ 26 июня. Все предложенные санкционные поправки к документу отклонили.

При этом категорически против возвращения России в ПАСЕ выступила Украина, прибалтийские страны, Польша и Грузия. После того, как российскую делегацию полностью восстановили в правах, украинские делегаты устроили демонстративный демарш, заявив, что решение об их дальнейшем участии в работе ПАСЕ будет принимать уже Рада нового созыва.