«Перепись» крыс впервые провели в Барселоне

Барселона, 1 июля. В Барселоне впервые подсчитали число крыс, которые живут в городской канализационной системе. Об этом сообщило агентство общественного здравоохранения Барселоны (ASPB), предупредившее о высокой опасности заражения заболеваниями от грызунов.

По информации газеты Vanguardia, эта «перепись» грызунов стала первой в Испании и одной из первых в крупных европейских городах. Мероприятие провели в рамках проекта BCNRats. Эксперты намерены исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией крыс.

Чтобы подсчитать животных, в канализационной сети Барселоны установили специальные ловушки, которые проверяли на протяжении четырех ночей подряд. В каждую из 30 ловушек, рассредоточенных на 900 километрах канализационной сети, попались в среднем 11 крыс. С учетом протяженности системы, общее число обитающих в канализации грызунов может составить около 106 тысяч.

Однако, по словам специалистов, речь идет только о том отрезке канализационной сети, который доступен для посещения людям. Если же учитывать общую протяженность, то общее число живущих в канализации Барселоны крыс превысит 200 тысяч. Агентство также планирует провести подсчет грызунов, которые обитают в наземной части города.