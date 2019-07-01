Песков заявил о готовности Путина к прямым переговорам с Зеленским

Москва, 1 июля. Встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским ради самого факта встречи никому не интересна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения прямых переговоров между Путиным и Зеленским.

Песков отметил, что в «международных отношениях нет ничего невозможного​​​». По его словам, президент России придерживается прагматического подхода в международных делах, включая вопрос об отношениях с Украиной. Однако проводить «встречу ради встречи» бессмысленно.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в настоящее время российская сторона не имеет полного понимания о позиции нового президента Украины по минским соглашениям. Кроме того, пока неясно готов ли Зеленский к прямым контактам с представителями республик Донбасса.

«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает. Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Зеленским может состояться на саммите G20 в Осаке, который проходил с 28 по 29 июня. Однако Песков опроверг данную информацию, отметив, что такого пункта в графике Путина нет.