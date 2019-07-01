Porsche отзовет в России более 2 тысяч автомобилей Panamera

Москва, 1 июля. Российский дилер «Порше Руссланд» отзовет в России более 2 тысяч автомобилей модели Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, об этом сообщил Росстандарт.

По данным ведомства, причиной отзыва автомобилей немецкой марки стала вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера. Замыкание может возникнуть из-за попадания влаги в контрольный блок, добавили в Росстандарте. Дефект может привести к термическим инцидентам.

Для исправления дефекта в автомобилях, стоимость которых в базовой версии составляет около 7 млн рублей, будет проведена проверка блока управления вентилятора кондиционера, пишет «АиФ». В случае необходимости будет произведена замена дефектных деталей. Все работы будут выполнены бесплатно, отмечает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что «Мазда Мотор Рус» отзывает в России 938 авто Mazda 6 и CX-5 из-за проблемы с заслонкой впускного клапана двигателя. Специалисты проведут ремонт машин, проданных с апреля 2013 года по август 2018 года.