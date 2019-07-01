Москва, 1 июля. Встречи лидеров России, США и Китая, обсуждение проблематики договора по СНВ-3 и торговых войн эксперты назвали наиболее значимыми итогами саммита G20, который прошел в японской Осаке 28-29 июня.

Как уточнили специалисты, сама повестка дня встречи «группы двадцати» ушла на второй план, внимание общественности было приковано к беседам отдельных мировых лидеров. Как считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, сегодня люди могут наблюдать, как «на глазах тяжело, в муках рождается многополярный мир».

«Саммит G20 — яркая иллюстрация того, кто как себя позиционирует», — отметил эксперт.

Эксперт назвал «прорыв российской дипломатии» главным итогом саммита G20 в Осаке. Как пишет РИА Новости, результаты международного мероприятия говорят о «прорыве российской дипломатии», а также сильно изменившемся отношении к Москве. Мартынов подчеркнул, что все хотят поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

«Потому что без России этот многополярный мир не складывается никак. И это своего рода тот промежуточный результат, к которому российское руководство шло последние несколько лет, сознательно идя на серьезные издержки», — пояснил он.

По мнению специалиста, наиболее значимыми событиями саммита можно назвать встречи лидеров России, США и Китая, обсуждение проблематики договора по СНВ-3 и торговых войн.

Комментируя разговор Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, эксперт уточнил, что внутри самой администрации лидера США нет единого мнения по этому вопросу.

«С одной стороны, мы видим, что Соединенные Штаты вроде бы хотят, вроде бы президент не против продлить, а с другой стороны — внутри самой же администрации единого мнения нет», — отметил он.

Другая важная тема — торговая война между Вашингтоном и Пекином. Стороны договорились приостановить противостояние, вернуться к переговорному процессу и начать искать пути налаживания торговых отношений.