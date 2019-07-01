Сумма контрактов на «Армии-2019» превысила один триллион рублей

30 июня в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» завершил работу Международный военно-технический форум «Армия-2019».

Федеральное агентство новостей подводит итоги форума этого года.

Бить собственные рекорды

Основная выставочная экспозиция «Армии-2019» занимала площадь 257,6 тысяч квадратных метров, где для свободного осмотра была выставлена 361 единица вооружения, военной и специальной техники из наличия у Минобороны России. В форуме приняли участие свыше 1300 предприятий, которые представили 27 239 экспонатов.

На форуме были развернуты национальные экспозиции предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, Турции и ЮАР.

На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня. Делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации — на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

Число участников деловой программы форума составило 11 598 человек, из них более 2,5 тысяч — специалистов высшей квалификации.

К началу последнего дня работы «Армии-2019» общее количество ее гостей и участников перевалило за миллион человек. За то же время на войсковом стрельбище полигона «Алабино» было израсходовано порядка 73 тыс. единиц боеприпасов. В динамической программе форума были задействованы 304 единицы вооружения, военной и специальной техники из наличия МО РФ и 27 единиц от организаций и предприятий.

В общей сложности на полях форума «Армия-2019» было проведено 173 мероприятия научно-деловой программы и порядка ста встреч и переговоров с иностранными партнерами.

Шестидневную программу форума в Подмосковье, на площадках в военных округах и на Северном флоте освещали более 2,5 тысяч представителей ведущих российских и зарубежных СМИ.

Предварительно резюмируя результаты форума, начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров объявил, что основные цели мероприятия достигнуты.

«Пятый год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям. Таких достижений около десяти. Это стабильная тенденция, которая стала традицией форума «Армия», — сообщил Гончаров.

Представитель военного ведомства добавил, что результатом подобной традиции становится тесное взаимодействие научного сообщества, предприятий ОПК и Минобороны в интересах создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Кстати, о рекордах.

Истребители пятого поколения

О множестве представленных на «Армии-2019» новинок ФАН уже писало, уделив особое внимание высокоточному ударному беспилотному комплексу «Ланцет» и стрелковым «премьерам» концерна «Калашников».

Поэтому сегодня взглянем на то, благодаря чему Вооруженные Силы Российской Федерации в ближайшем будущем получат самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники. То есть на контракты, подписанные на форуме.

Одним из ключевых событий «Армии-2019» стало подписание Минобороны России 31 государственного контракта с 20 предприятиями ОПК на общую сумму более 130 млрд рублей. На полях же юбилейного V Международного военно-технического форума «Армия-2019» были заключены 46 государственных контрактов между МО РФ и 27 предприятиями ОПК на оглушительную сумму — более 1 триллиона рублей!

При этом в ходе своего посещения «Армии-2019» 27 июня президент России Владимир Путин лично присутствовал при подписании восьми важнейших госконтрактов.

Разумеется, подписание этого пакета документов готовилось задолго до открытия форума. И конечно, не все подписанные договоренности в силу объективных причин подлежали огласке. Тем не менее, ряд госконтрактов, подписанных на полях «Армии-2019» министерством обороны России с предприятиями ОПК, все же был озвучен. И он, прямо скажем, впечатляет.

В первую очередь, российское военное ведомство уделило внимание закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения. Военные получат 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой», сообщил журналистам на форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко уточнил, что самолеты будут поставлены до 2028 года.

С государственным машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова подписан государственный контракт на изготовление и поставку «Изделия 180» — ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» для перспективных истребителей пятого поколения.

«Охотники», «Аллигаторы», «Ясени»

Также в интересах Воздушно-космических сил будет осуществлена поставка новейших вертолетов. Согласно контрактам, подписанным с холдингом «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), ВКС рассчитывают получить 98 модернизированных ударных «Ночных охотников» Ми-28НМ и 10 многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН.

Своеобразным бонусом к этой информации следует считать слова Криворучко о грядущей модернизации ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».

«Открыта опытно-конструкторская работа. Это призвано повысить характеристики как вертолета, так и вооружения. Будем выполнять эту работу в ближайшее время», — сообщил замминистра обороны РФ.

По словам Криворучко, уже в 2020 году ожидается заключение контракта на поставку в войска модернизированных «Аллигаторов», получивших индекс Ка-52М.

С НПК «Техмаш» заключен госконтракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Опытное конструкторское бюро «Новатор» им. Л. В. Люльева заключило с военным ведомством госконтракт на изготовление и поставку крылатых ракет 9М728 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а московский машиностроительный завод «Авангард» — госконтракт на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 для ЗРК С-400 «Триумф».

Минобороны РФ и корпорация «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме подписали сразу три государственных контракта. Первый — на капитальный ремонт с модернизацией порядка ста танков Т-90А с приведением их к виду Т-90М. Второй — на поставку 120-мм минометов на колесном ходу производства ЦНИИ «Буревестник». Третий — на создание наземных робототехнических комплексов.

Согласно открытой информации, МО РФ и «Адмиралтейские верфи» заключили государственный контракт на строительство двух больших подводных дизель-электрических лодок проекта 677, шифр «Лада».

Помимо этого, по новому госконтракту «Северное машиностроительное предприятие» должно будет построить для отечественного ВМФ пару многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами проекта 885М, шифр «Ясень-М». К законтрактованным субмаринам флот должен получить от ОПК также морские средства поражения.

Любопытный нюанс. 25 июня, в день открытия «Армии-2019», СМИ со ссылкой на источник в ОПК опубликовали сообщение о грядущем подписании госконтракта с «Объединенной судостроительной корпорацией» на постройку двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А, шифр «Борей-А». Однако на момент закрытия «Армии-2019» никаких официальных сообщений, подтверждающих факт подписания такого договора, не появилось.

«Борейский» госконтракт подписан, но не озвучен? Подписание перенесено на открывающийся 10 июля в Санкт-Петербурге IX Международный военно-морской салон, чтобы добавить значимости этому мероприятию? С подписанием бумаги возникли непредвиденные сложности, и заказчик решил отложить контрактование двух новых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения на неопределенный срок? Ответы на эти вопросы пока отсутствуют…

В результате выполнения подписанных на «Армии-2019» государственных контрактов в ВС РФ будут поставлены более 800 новых, порядка ста модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 6 тысяч высокоточных средств поражения.

350 млн долларов из-за границы

Отдельной строкой идут контракты, подписанные в этом году на форуме с иностранными партнерами. Их точная сумма не разглашается. Но 25 июня директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что на «Армии-2019» планируется подписать не менее десяти контрактов общей суммой порядка 350 млн долларов — это свыше 22 млрд рублей.

Судя по всему, эти планы российской стороне вполне удалось реализовать. Известно, например, что министерство обороны Белоруссии на полях «Армии-2019» заключило контракт с «Уралвагонзаводом», предусматривающий в 2019—2020 годы модернизацию 11 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3.

Помимо этого белорусы заключили контракт на поставку из России дополнительных комплектующих для радиолокационных станций «Противник-Г». К тому же, они договорились с россиянами о капремонте авиационных авиадвигателей своих военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также об оборудовании российских учебно-боевых самолетов Як-130 белорусскими бортовыми комплексами обороны «Талисман».

Армения тоже не осталась в стороне. Пресс-секретарь министерства обороны этой страны Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook, что Ереван в рамках заключенных на «Армии-2019» договоров рассчитывает на приобретение новейшего российского «вооружения наступательного характера» и «боеприпасов нового поколения».

Добавим, что российская компания-спецэкспортер Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех») подписала на «Армии-2019» контракты на поставку за рубеж средств ближнего боя и стрелкового оружия. Об этом говорилось в сообщении, распространенном пресс-службой компании 27 июня.

Там же сообщили, что Рособоронэкспорт ведет активную маркетинговую работу по экспорту гражданского и служебного оружия российского производства.

«На рассмотрении потенциальных зарубежных покупателей находятся десятки коммерческих предложений, которые касаются винтовок ORSIS Т-5000, карабинов «Сайга-9», «Сайга-12», многих других образцов и боеприпасов к ним. Заметен интерес инозаказчиков и к карабинам «Вепрь» и «Тигр», — отметили в Рособоронэкспорте.

«Вишенка на торте» — во время проведения «Армии-2019» ФСВТС проинформировала общественность о получении первой заявки на экспорт боевого многофункционального робототехнического комплекса на гусеничном ходу «Уран».

«Поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9Э» и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э», — говорится в сообщении службы.

Доверие как результат

В заключении вновь процитируем начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ.