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Сумма контрактов на «Армии-2019» превысила один триллион рублей

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Экспозиция форума «Армия-2019»

30 июня в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» завершил работу Международный военно-технический форум «Армия-2019». 

Федеральное агентство новостей подводит итоги форума этого года.

Бить собственные рекорды

Основная выставочная экспозиция «Армии-2019» занимала площадь 257,6 тысяч квадратных метров, где для свободного осмотра была выставлена 361 единица вооружения, военной и специальной техники из наличия у Минобороны России. В форуме приняли участие свыше 1300 предприятий, которые представили 27 239 экспонатов.

На форуме были развернуты национальные экспозиции предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, Турции и ЮАР.

На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня. Делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации — на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

Экспозиция форума «Армия-2019»

Число участников деловой программы форума составило 11 598 человек, из них более 2,5 тысяч — специалистов высшей квалификации. 

К началу последнего дня работы «Армии-2019» общее количество ее гостей и участников перевалило за миллион человек. За то же время на войсковом стрельбище полигона «Алабино» было израсходовано порядка 73 тыс. единиц боеприпасов. В динамической программе форума были задействованы 304 единицы вооружения, военной и специальной техники из наличия МО РФ и 27 единиц от организаций и предприятий.

В общей сложности на полях форума «Армия-2019» было проведено 173 мероприятия научно-деловой программы и порядка ста встреч и переговоров с иностранными партнерами.

Шестидневную программу форума в Подмосковье, на площадках в военных округах и на Северном флоте освещали более 2,5 тысяч представителей ведущих российских и зарубежных СМИ.

Предварительно резюмируя результаты форума, начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров объявил, что основные цели мероприятия достигнуты.

Экспозиция форума «Армия-2019»

«Пятый год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям. Таких достижений около десяти. Это стабильная тенденция, которая стала традицией форума «Армия», — сообщил Гончаров. 

Представитель военного ведомства добавил, что результатом подобной традиции становится тесное взаимодействие научного сообщества, предприятий ОПК и Минобороны в интересах создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Кстати, о рекордах. 

Истребители пятого поколения

О множестве представленных на «Армии-2019» новинок ФАН уже писало, уделив особое внимание высокоточному ударному беспилотному комплексу «Ланцет» и стрелковым «премьерам» концерна «Калашников». 

Поэтому сегодня взглянем на то, благодаря чему Вооруженные Силы Российской Федерации в ближайшем будущем получат самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники. То есть на контракты, подписанные на форуме.

Экспозиция форума «Армия-2019»

Одним из ключевых событий «Армии-2019» стало подписание Минобороны России 31 государственного контракта с 20 предприятиями ОПК на общую сумму более 130 млрд рублей. На полях же юбилейного V Международного военно-технического форума «Армия-2019» были заключены 46 государственных контрактов между МО РФ и 27 предприятиями ОПК на оглушительную сумму — более 1 триллиона рублей!

При этом в ходе своего посещения «Армии-2019» 27 июня президент России Владимир Путин лично присутствовал при подписании восьми важнейших госконтрактов.

Разумеется, подписание этого пакета документов готовилось задолго до открытия форума. И конечно, не все подписанные договоренности в силу объективных причин подлежали огласке. Тем не менее, ряд госконтрактов, подписанных на полях «Армии-2019» министерством обороны России с предприятиями ОПК, все же был озвучен. И он, прямо скажем, впечатляет. 

В первую очередь, российское военное ведомство уделило внимание закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения. Военные получат 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой», сообщил журналистам на форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко уточнил, что самолеты будут поставлены до 2028 года.

С государственным машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова подписан государственный контракт на изготовление и поставку «Изделия 180» — ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» для перспективных истребителей пятого поколения.

Экспозиция форума «Армия-2019»

«Охотники», «Аллигаторы», «Ясени» 

Также в интересах Воздушно-космических сил будет осуществлена поставка новейших вертолетов. Согласно контрактам, подписанным с холдингом «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), ВКС рассчитывают получить 98 модернизированных ударных «Ночных охотников» Ми-28НМ и 10 многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. 

Своеобразным бонусом к этой информации следует считать слова Криворучко о грядущей модернизации ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». 

«Открыта опытно-конструкторская работа. Это призвано повысить характеристики как вертолета, так и вооружения. Будем выполнять эту работу в ближайшее время», — сообщил замминистра обороны РФ. 

По словам Криворучко, уже в 2020 году ожидается заключение контракта на поставку в войска модернизированных «Аллигаторов», получивших индекс Ка-52М.

С НПК «Техмаш» заключен госконтракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Опытное конструкторское бюро «Новатор» им. Л. В. Люльева заключило с военным ведомством госконтракт на изготовление и поставку крылатых ракет 9М728 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а московский машиностроительный завод «Авангард» — госконтракт на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 для ЗРК С-400 «Триумф».

Минобороны РФ и корпорация «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме подписали сразу три государственных контракта. Первый — на капитальный ремонт с модернизацией порядка ста танков Т-90А с приведением их к виду Т-90М. Второй — на поставку 120-мм минометов на колесном ходу производства ЦНИИ «Буревестник». Третий — на создание наземных робототехнических комплексов.

Экспозиция форума «Армия-2019»

Согласно открытой информации, МО РФ и «Адмиралтейские верфи» заключили государственный контракт на строительство двух больших подводных дизель-электрических лодок проекта 677, шифр «Лада»

Помимо этого, по новому госконтракту «Северное машиностроительное предприятие» должно будет построить для отечественного ВМФ пару многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами проекта 885М, шифр «Ясень-М». К законтрактованным субмаринам флот должен получить от ОПК также морские средства поражения.

Любопытный нюанс. 25 июня, в день открытия «Армии-2019», СМИ со ссылкой на источник в ОПК опубликовали сообщение о грядущем подписании госконтракта с «Объединенной судостроительной корпорацией» на постройку двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А, шифр «Борей-А». Однако на момент закрытия «Армии-2019» никаких официальных сообщений, подтверждающих факт подписания такого договора, не появилось. 

«Борейский» госконтракт подписан, но не озвучен? Подписание перенесено на открывающийся 10 июля в Санкт-Петербурге IX Международный военно-морской салон, чтобы добавить значимости этому мероприятию? С подписанием бумаги возникли непредвиденные сложности, и заказчик решил отложить контрактование двух новых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения на неопределенный срок? Ответы на эти вопросы пока отсутствуют… 

В результате выполнения подписанных на «Армии-2019» государственных контрактов в ВС РФ будут поставлены более 800 новых, порядка ста модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 6 тысяч высокоточных средств поражения.

Экспозиция форума «Армия-2019»

350 млн долларов из-за границы 

Отдельной строкой идут контракты, подписанные в этом году на форуме с иностранными партнерами. Их точная сумма не разглашается. Но 25 июня директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что на «Армии-2019» планируется подписать не менее десяти контрактов общей суммой порядка 350 млн долларов — это свыше 22 млрд рублей.

Судя по всему, эти планы российской стороне вполне удалось реализовать. Известно, например, что министерство обороны Белоруссии на полях «Армии-2019» заключило контракт с «Уралвагонзаводом», предусматривающий в 2019—2020 годы модернизацию 11 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3. 

Помимо этого белорусы заключили контракт на поставку из России дополнительных комплектующих для радиолокационных станций «Противник-Г». К тому же, они договорились с россиянами о капремонте авиационных авиадвигателей своих военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также об оборудовании российских учебно-боевых самолетов Як-130 белорусскими бортовыми комплексами обороны «Талисман».

Армения тоже не осталась в стороне. Пресс-секретарь министерства обороны этой страны Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook, что Ереван в рамках заключенных на «Армии-2019» договоров рассчитывает на приобретение новейшего российского «вооружения наступательного характера» и «боеприпасов нового поколения».

Добавим, что российская компания-спецэкспортер Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех») подписала на «Армии-2019» контракты на поставку за рубеж средств ближнего боя и стрелкового оружия. Об этом говорилось в сообщении, распространенном пресс-службой компании 27 июня.

Экспозиция форума «Армия-2019»

Там же сообщили, что Рособоронэкспорт ведет активную маркетинговую работу по экспорту гражданского и служебного оружия российского производства. 

«На рассмотрении потенциальных зарубежных покупателей находятся десятки коммерческих предложений, которые касаются винтовок ORSIS Т-5000, карабинов «Сайга-9», «Сайга-12», многих других образцов и боеприпасов к ним. Заметен интерес инозаказчиков и к карабинам «Вепрь» и «Тигр», — отметили в Рособоронэкспорте.

«Вишенка на торте» — во время проведения «Армии-2019» ФСВТС проинформировала общественность о получении первой заявки на экспорт боевого многофункционального робототехнического комплекса на гусеничном ходу «Уран». 

«Поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9Э» и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э», — говорится в сообщении службы.

Сумма контрактов на «Армии-2019» превысила один триллион рублей

Доверие как результат

В заключении вновь процитируем начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ.

«Еще одним серьезным результатом (форума. — Прим. ФАН) является доверие. Мы это видим каждый день на площадках форума в глазах наших иностранных партнеров, — объявил генерал-майор Андрей Гончаров, — Доверие к России как к надежному партнеру в вопросах военно-технического сотрудничества. Доверие предприятий промышленности к Минобороны России как к государственному заказчику. Рост авторитета Вооруженных Сил и доверие к Армии в целом — как к надежному защитнику суверенных интересов».

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Автор: Андрей Союстов
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