Песков рассказал, где узнать подробности о белой кружке Путина

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, где можно подробнее узнать о белой кружке, из которой пил Владимир Путин на саммите G20 в Осаке. По словам Пескова, вся информация о вызвавшей массовые обсуждения посуде российского лидера есть на сайте ВГТРК в архиве передач «Москва. Кремль. Путин».

«А если «прогуглите», то вы найдете уже наши рассказы про эту кружку год или два года тому назад. История давняя, поэтому странно, что только сейчас обратили внимание. Если вы не найдете необходимую информацию, я буду готов повторить все рассказы завтра специально для вас. Более того, ВГТРК даже достали где-то такую кружку и показывали ее, всю систему этой кружки и так далее», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналиста о белой кружке Путина.

Напомним, кружка Владимира Путина оказалась в центре общественного внимания после ужина в честь лидеров стран G20 на саммите в Осаке. Глава российского государства пришел на мероприятие со своей посудой и чокнулся с бокалом президента США Дональда Трампа.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Позднее Дмитрий Песков раскрыл тайну белой кружки Путина. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что это кружка-термос, которую российский лидер постоянно берет с собой на разные мероприятия. Внутри кружки находится чай, а конструкция термоса позволяет сохранять тепло напитка, передает «Царьград».

Отметим, что белая кружка-термос стояла на столе возле Владимира Путина и во время прямой линии с президентом. Глава государства ответил на вопросы россиян в прямом эфире 20 июня.