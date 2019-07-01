Зеленский попросил наказать Климкина за ответ на ноту РФ

Киев, 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности главу украинского МИД Павла Климкина, который не согласовал ответ на ноту внешнеполитического ведомства России.

Как сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы страны, министр иностранных дел Украины Павел Климкин лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере.

«Считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что узнает о действиях украинского МИД из Интернета. Он потребовал объяснений от ведомства. Глава украинского государства сообщил, что министр иностранных дел страны Павел Климкин «не считает необходимым» обсуждать вопросы с президентом, касающиеся задержанных Россией за нарушение государственной границы моряков ВМСУ.

Ранее Климкин проинформировал, что Киев не будет рассматривать предложенные РФ условия для освобождения украинских моряков, которых задержали после провокации в Керченском проливе. По словам Зеленского, он не согласовывал с МИД Украины ответ на ноту России. Отметим, российское внешнеполитическое ведомство предложило Киеву использовать механизмы, которые позволят освободить моряков ВМСУ, не нарушая законодательство РФ.

Напомним, в конце ноября три военных корабля Украины устроили провокацию в Керченском проливе. Моряки нарушили госграницу РФ, их арестовали. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.