«Зенит» планирует продлить контракт с Дзюбой

Санкт-Петербург, 1 июля. По информации Федерального агентства новостей, футбольный клуб «Зенит» собирается предложить нападающему Артему Дзюбе новый контракт.

По словам источника ФАН, в петербургском клубе рассчитывают договориться с форвардом о новом соглашении до конца лета. Однако отмечается, что ситуация осложняется возможным уходом игрока: футболист хочет продолжить карьеру в английском чемпионате и подписал контракт с одним из крупнейших агентств с целью трудоустройства в Англии. В «Зените» рассчитывают, что новый контракт позволит сохранить Дзюбу. Сообщается, что клуб планирует предложить двухлетнее соглашение с увеличением бонусной части.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года на правах свободного агента. В петербургском клубе футболист провел 139 матчей, забил 52 мяча и отдал 37 результативных передач. В минувшем сезоне футболист впервые стал чемпионом России. Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что Дзюба подписал контракт с агентством Gestifute, представляющем интересы Криштиану Роналду. Известно также, что к 30-летнему россиянину есть интерес со стороны «Эвертона» и «Вулверхэмптона».