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Откровенное фото звезды «Уральских пельменей» удивило поклонников

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Откровенное фото звезды «Уральских пельменей» удивило поклонников

Москва, 1 июля. Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на новую публикацию звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, которая предстала в полупрозрачном наряде.   

Михалкова позировала на фоне бассейна в черном купальнике и черной прозрачной юбке.

Многим подписчикам понравился откровенный образ 35-летней знаменитости. Поклонники одарили девушку комплиментами.

«Просто слов нет, вау», — удивился новому образу Михалковой пользователь nikolaiolkhovikov.

«Юля, шикарно выглядите! Интересные фото, спасибо. Удачи, больших творческих успехов!» — добавил maksimo.i.

«Что же ты вытворяешь? Побереги мужские сердца, ты их разбиваешь», — написал dimonochkarik.

«Да, просто очарован. Классно вышло!» — восхитился igor.shafar.hashim.

Откровенное фото звезды «Уральских пельменей» удивило поклонниковВ то же время некоторые фанаты звезды юмористической программы заявили, что, выставляя полуобнаженные фото, Михалкова теряет свою индивидуальность и становится еще одной «куклой» российского шоу-бизнеса.

«Ну вот и пополнились ряды шаблонных фото рабынь.. На этот раз сдалась Юлечка», — с сожалением отметил dr.evgenoff

«Юлечка, вы очень талантливая. Когда вы были собой, вы мне больше нравились...» — поделился поклонник tanatynaona.

Один из подписчиков посоветовал артистке найти жениха и выйти замуж. 

«Юле замуж давно пора», — заявил sidorovvr.

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Автор: Данила Копп
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