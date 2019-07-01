Переизданным «Мстителям» не удалось победить рекорд «Аватара»

Вашингтон, 1 июля. Переизданию фильма «Мстители. Финал» не удалось побить рекорд по сборам, установленный ранее «Аватаром» Джеймса Кэмерона.

Новая версия «Мстителей», куда были включены кадры с Человеком-пауком, собрала в мировом прокате дополнительно 7,8 млн долларов. Это позволило картине добрать до 2 млрд 761 млн долларов, что сделало заключительную часть приключений команды «Мстители» самым кассовым супергеройским фильмом. Тем не менее, побить рекорд «Аватара» студия Marvel не смогла, хотя и подобралась к нему максимально близко. Вышедшая на экраны в 2009 году фантастика про контакт людей с инопланетной гуманоидной расой собрала по миру 2 млрд 788 млн долларов, став самым кассовым фильмом в истории.

Отметим, что предыдущий рекорд по сборам также принадлежал фильму Кэмерона «Титаник», который вышел на экраны еще в 1997 году. Тогда лента собрала 2 млрд 187 млн долларов.

«Мстители. Финал» стал предпоследним фильмом третьей фазы киновселенной Marvel и последним в серии «Сага Бесконечности». Завершит же третью фазу картина «Человек-паук: вдали от дома», которая выйдет в прокат в России 4 июля.