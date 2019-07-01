Песков заявил, что удары коалиции в Сирии не связаны с переговорами Путина и Трампа

Москва, 1 июля. Связи между новыми ударами международной коалиции во главе с Вашингтоном по Алеппо в Сирии и переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Связи точно нет. Я пока не знаю, не обладаю деталями. Я вам рекомендую обратиться к нашим военным, у них обновление информации с гораздо большей частотой происходит», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Центральное командование США ранее сообщило, что коалиция нанесла удар по позициям боевиков запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»1, которые заняли позиции на западе провинции Алеппо, в неподконтрольной сирийскому правительству территории Идлибской зоны деэскалации.

Встреча Путина и Трампа прошла 28 июня на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Президенты России и США провели полуторачасовые переговоры за закрытыми дверями. Лидеры двух стран заметили, что эта встреча может стать хорошим заделом для продолжения диалога по накопившимся вопросам.

По их окончании глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры двух стран обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию на Украине и в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Коалиция во главе с США незаконно присутствует в Сирии с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.