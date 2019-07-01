Центробанк анонсировал падение доллара и евро

Москва, 1 июля. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 2 июля.

Регулятор анонсировал падение валют во вторник. Так, по данным Центробанка, курс американской валюты 2 июля составит 63,05 рубля, что на 2 копейки ниже установленного ранее. В то время как евро подешевеет на 42 копеки и достигнет отметки в 71,39 рубля.

В понедельник на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 22 копейки по сравнению с вечером предыдущего дня и составил 63,02 рубля, тогда как евро — 71,36 рубля.

Напомним, 1 июля вступили в силу новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России. Ежедневная процентная ставка устанавливается на отметке в 1%, что скажется на работе микрофинансовых организаций (МФО). Так, денежные займы до заработной платы станут невыгодными.

Кроме того, стало известно, что в России появятся банкоматы, которые смогут распознавать человека по лицу. Их собираются установить до конца текущего года. Гражданам России нужно будет сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к банковским счетам.

Эксперты полагают, что такие банкоматы безопаснее традиционных. Более того, по словам специалистов, кредитно-финансовым организациям биометрические банкоматы выгодны экономически — нет необходимости изготавливать пластиковые карты.