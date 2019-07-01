Эксперт оценил угрозы Украины приостановить участие в ПАСЕ

Киев пытается показать, что отстаивает национальные интересы, однако никто даже не заметит ухода Украины из ПАСЕ на фоне триумфального возвращения России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Отказ от ПАСЕ

Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной раде Украины приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал депутат украинского парламента Владимир Арьев.

Ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

Так, Раду призывают:

— отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за парламентскими выборами на Украине;

— отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре и провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы (СЕ), которые занимают общую позицию с Киевом;

— отказаться принимать кандидатуру нового главы офиса СЕ на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем СЕ;

— обратиться с просьбой к странам-членам СЕ не принимать полномочия делегатов от РФ, которые находятся под санкциями ЕС;

— обратиться к членам организации «по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы».

Работа на внутреннюю аудиторию

Пока что речь идет лишь о рекомендации, стоит дождаться официального решения. Однако, как отмечает Дмитрий Родионов, с одной стороны, от Украины можно ожидать чего угодно, с другой — любой шаг со стороны Киева ничего не изменит. Едва ли кто-то в Киеве всерьез рассчитывает на то, что если Украина решится выйти из ПАСЕ, то ее будут умолять остаться и ради этого даже пойдут на повторное удаление России.

«Решение принято, и оно окончательно. У Киева была единственная возможность не допустить восстановления России в правах — выплатить за нее все взносы и гарантировать ПАСЕ, что они и дальше готовы содержать эту организацию. Но этот вариант был полностью исключен, и в ПАСЕ решили, что российские деньги им важнее украинских истерик», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт обратил внимание на то, что депутаты рекомендуют даже не выйти из ПАСЕ, а приостановить работу в ней. Это как бы позволит Украине условно сохранить лицо, не предпринимая никаких реальных шагов.