Пушкова возмутили «супергонорары» Катамадзе

Москва, 1 июля. Член Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на решение грузинской оперной певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений на российской сцене.

По словам сенатора, поступок исполнительницы необходимо расценивать как демонстрацию политической позиции. В данной ситуации, отметил он, отталкиваться от талантов Катамадзе неуместно.

«Для нее Россия — враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супергонорары? Это аморально», — возмутился Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Нино Катамадзе сообщила, что ее выступление на ежегодном музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» стало последним в Российской Федерации из-за событий в Тбилиси. Часть грузинского общества осудила ее за то, что она появилась на российской сцене после разгона антироссийского митинга в грузинской столице возле здания парламента. После этого Катамадзе заявила, что больше не собирается выступать в РФ.

«Это было последним моим выступлением в России!» — написала она в Facebook.

Кроме того, артистка добавила, что поддерживает требование митингующих отправить в отставку руководителя МВД Грузии Георгия Гахарию.

Напомним, в Тбилиси с 20 июня продолжаются антиправительственные и антироссийские акции. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они возмутились появлению российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. На это место, как утверждает сам парламентарий, ему указала принимающая сторона.