Глава МИД Украины заявил об уходе в «политический отпуск»

Киев, 1 июля. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении уйти в «политический отпуск», так как не может работать в полсилы.

По словам Климкина, он не в состоянии работать в полсилы, поэтому намерен уйти в отпуск, чтобы заняться созданием своей политической команды.

«Я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а политический отпуск. Потому что в полсилы работать не могу. Именно сейчас пришло время строить политическую команду», — сказал Климкин в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал заявление об отставке. При этом министр подчеркнул, что намерен принять участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля. В конце мая Зеленский внес на рассмотрение парламента представление об увольнении Павла Климкина, однако депутаты Рады не поддержали отставку министра.

27 июня Зеленский раскритиковал работу Климкина на посту главы МИД Украины, отметив, что получает информацию о действиях министерства на международной арене из Интернета. В свою очередь глава правительства Украины Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

По данным украинских СМИ, 1 июля комитет Рады по иностранным делам намерен еще раз рассмотреть вопрос об увольнении Климкина с поста министра.