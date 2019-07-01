Опубликовано видео задержания трех дагестанских чиновников по делу о хищении

Махачкала, 1 июля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами.

По данным ФСБ, заместители директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомедамин Казакбиев с 2016 года незаконно заключали госконтракты на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам, сообщает ТАСС.

Финансирование проектов осуществлялось в рамках госпрограммы «Развитие образования» по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Следственные действия по делу проводили ФСБ, МВД и СК РФ пишет News.ru.

Следствие оценивает ущерб от действий чиновников в 240 млн рублей. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в отношении Саидова, Расулова и Казакбиева возбуждены дела о превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий, отмечает телеканал «360». Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.