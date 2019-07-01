Москва,1 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, будет ли Кремль реагировать на призыв украинского главы Владимира Зеленского отпустить моряков ВМС Украины, нарушивших государственные границы РФ, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Министерство иностранных дел России ранее предложило Киеву использовать механизмы, которые позволят освободить украинских моряков, не нарушая российского законодательства. Глава МИД Украины Павел Климкин при этом отверг предложение и заявил, что Россия немедленно должна освободить военных, нарушивших границу страны, без всяких условий. 27 июня Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. Он сказал: «У нас у всех есть дети, верните детей родителям». Кроме того, он посетовал на то, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на ноту России по морякам без согласования с президентом. Политик потребовал от него объяснений. Кроме того, глава государства признался, что узнает о действиях МИД из Интернета.

Позже Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», — сказал он.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, как Москва отреагирует на эмоциональный призыв Зеленского отпустить моряков? Кроме того, они уточнили у Пескова, остается ли в силе опция по возврату моряков с учетом сказанного Путиным на саммите в Японии. Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить украинских моряков.

«Что касается нотной переписки, то нужно интересоваться все-таки в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении. Следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их все-таки явки, явки в суд. Но, насколько нам известно, есть особенная позиция МИД Украины, и неизвестно, претерпела ли она какие-либо изменения. А что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке. Такой вопрос, как вы знаете, звучал», — подчеркнул пресс-секретарь.

Журналисты спросили, можно ли отпустить украинских моряков, чтобы они потом приезжали на судебные заседания.

«Еще раз, это в МИД. Собственно, это предложение было сформулировано нашим дипломатическим ведомством, поэтому нюансы нужно узнавать у них. Я еще раз призываю вас главным образом внимательно перечитать те слова, которые сказал президент России», — сказал Песков.

25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.