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Дамаск сообщил о готовности КНДР направить рабочих для восстановления Сирии

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Дамаск сообщил о готовности КНДР направить рабочих для восстановления Сирии

Дамаск, 1 июля. Северная Корея готова направить своих рабочих в Сирийскую Арабскую Республику для послевоенного восстановления страны. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава министерства иностранных дел САР Валид Муаллем по результатам своего визита в Пхеньян.

«Корейская сторона готова направить рабочих, специализирующихся в строительстве и реконструкции​​​. Они готовы незамедлительно приступить к работе после того, как будут завершены необходимые юридические процедуры», — заявил сирийский министр в видеообращении в Facebook.

Глава дипломатического ведомства САР назвал позитивным свой визит в Северную Корею, а также отметил, что страны совместно противостоят санкциям и экономической войне Вашингтона.

Руководитель МИД КНДР Ли Ен Хо в декабре прошлого года во время официального визита в Дамаск обсуждал с Муаллемом двусторонние отношения и ситуацию в регионе. Сирийский лидер Башар Асад заявил тогда, принимая в Дамаске северокорейского министра, что расстановка сил на мировой арене может измениться из-за провалов, которые терпят западные проекты.

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Автор: Сергей Петров
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