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Песков прокомментировал слова секретаря СНБО Украины о встрече Путина с Зеленским

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Песков прокомментировал слова секретаря СНБО Украины о встрече Путина с Зеленским

Москва, 1 июля. В международных отношениях нет ничего невозможного, встреча глав России и Украины должна быть нацелена на результат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о возможности переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

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Автор: Сергей Петров
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