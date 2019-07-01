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Песков не исключил, что Путин ознакомится с делом владельца «Рольфа»

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Песков не исключил, что Путин ознакомится с делом владельца «Рольфа»

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин ознакомится с материалами уголовного дела владельца «Рольфа» Сергея Петрова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Поскольку президент действительно обратил на это внимание, и был задан соответствующий вопрос, я не сомневаюсь, что он информацию запросит», — сказал представитель Кремля.

 

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Автор: Анна Клименко
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