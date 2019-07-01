Песков отреагировал на отказ Нино Катамадзе приезжать в Россию

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе приезжать в Россию. Он отметил, что Катамадзе является талантливой артисткой, однако, вероятнее всего, она неправильно оценивает политическую ситуацию.

«Она же очень талантливая, но она, наверное многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей разъяснить», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля добавил, что россияне очень любят грузинский народ и с уважением относятся к его представителям культуры. Однако это не распространяется на грузинских националистов, особенно, когда они проявляют агрессию в отношении российских парламентариев.

Песков также предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии. Он обратил их внимание на то, что грузинские власти не осудили молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на представителей другой страны.

Ранее сообщалось, что грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России из-за недавних событий в Тбилиси. Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.