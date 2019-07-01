Глава Великого национального собрания Турции призвал бороться с фейк-ньюс

Москва, 1 июля. Председатель Азиатской парламентской ассамблеи, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп призвал бороться с фейковыми новостями. Такую позицию он озвучил в ходе пленарного заседания второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Очень остро стоит вопрос о борьбе с различными слухами, киберпропагандой, информационными войнами», — заявил он.

Сейчас распространяются фейковые новости, цель которых — подорвать авторитет и возможности тех или иных государств, отметил Шентоп.

Кроме того, председатель Азиатской парламентской ассамблеи призвал активнее использовать достижения в сфере информационных технологий в решении данной проблемы. По его словам, он надеется на продуктивное обсуждение данного вопроса на площадках форума.

Напомним, инициированный Госдумой второй Международный форум «Развитие парламентаризма» пройдет с 1 по 3 июля. Среди основных тем для обсуждения заявлены вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к борьбе с санкциями в отношении парламентариев.