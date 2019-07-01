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Россия

Володин рассказал, как поднять авторитет парламентаризма

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Володин рассказал, как поднять авторитет парламентаризма

Москва, 1 июля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал коллег сформировать модельное законодательство и опираться на современные вызовы. Только в этом случае, считает он, возможно поднять авторитет парламентаризма, испорченный политизацией и демагогией.

Среди ключевых направлений, требующих оптимизации законодательного процесса, Володин назвал противодействие терроризму, наркотрафику и незаконной миграции.

«Именно из-за нестыковки законов, из-за разночтений, представителям террористических организаций сегодня удается уходить от ответственности. Именно по этой причине у нас нет формирования единых списков террористических организаций», — подчеркнул депутат, выступая на форуме «Развитие парламентаризма».

Спикер Госдумы также затронул вопрос защиты Рунета. По его словам, защита цифрового суверенитета приобретает все большее значение в современном мире, передает «ФедералПресс».

Таким образом он прокомментировал закон о суверенном интернете, который был принят Госдумой в апреле. Он обязывает операторов связи установить государственное оборудование на точках обмена внутри страны, создать возможность для централизованного управления Рунетом, а также реализовать ограничение доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам.

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Автор: Антон Соколов
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