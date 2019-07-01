Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 1 июля. Почти 1,7 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1670 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 422 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1248 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что в пяти центрах временного размещения в сирийском городе Хомс прошли реабилитацию порядка 14 тысяч беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». По их словам, условия содержания в центрах не идут ни в какое сравнение с тем, как им приходилось жить в контролируемом боевиками лагере. В «Эр-Рукбане» люди не могли получить нормальную медицинскую помощь и питание.

1 Организация запрещена на территории РФ.