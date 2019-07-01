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В Кремле прокомментировали возможное приглашение папы римского в Россию

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В Кремле прокомментировали возможное приглашение папы римского в Россию

Москва, 1 июля.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Италию и Ватикан прокомментировал вопрос о возможном приглашении папы римского в Россию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не готов ответить на этот вопрос, еще просто руки не дошли до подготовки. Я до завтрашнего дня узнаю, вы мне напомните, ладно?» — ответил представитель Кремля.

Ранее стало известно о том, что в Ватикане Франциск и российский лидер встретятся 4 июля. Данные об аудиенции официально подтвердил врио главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Последний раз Путин общался с папой римским в 2015 году, напоминает «Газета.ру». Тогда на повестку встречи стороны вынесли двусторонние отношения России и Италии, а также ряд острых международных проблем.

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Автор: Анна Клименко
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