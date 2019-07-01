Песков сообщил, что указ о назначении Евкурова еще не подписан

Москва, 1 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о статусе указа о назначении экс-главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, подписан ли указ о назначении Евкурова на должность.

«Если бы был подписан, мы выпустили бы (сообщение о нем – Прим. ред.). Пока же не выпускаем еще», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 24 июня попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. Евкуров поблагодарил земляков за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо жителей Ингушетии.

Путин одобрил отставку Евкурова и попросил его ввести в курс дел нового главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Президент РФ тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики и отметил его вклад во многих областях.

Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году, в крайне сложный период развития региона. Рискуя собственной жизнью, пережив покушение, Евкуров поборол в Ингушетии терроризм. Кроме того, на посту главы региона Евкуров привлек в республику федеральные средства, которые были направлены на улучшение социальной сферы. Евкуров, комментируя свое решение, заявил, что где бы и в каком бы качестве он ни работал в дальнейшем, душой и сердцем он навсегда останется с Ингушетией.