Эксперт объяснил, почему никто не узнает, сколько комплексов С-500 необходимо РФ

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что потенциальные противники России не должны узнать, сколько комплексов С-500 стоит на вооружении армии РФ.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в Российской Федерации началось производство систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

«У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс (чем С-400 — Прим. ред.), я бы не хотел рассказывать о нем», — сообщил он в эфире передачи «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Тем не менее Чемезов подчеркнул, что пока Российская Федерация не намерена продавать новейшие комплексы «ни за какие деньги», так как в первую очередь ЗРК должны встать на вооружение российской армии. И только после этого можно будет обсуждать поставки за рубеж.

Такая позиция по вопросу экспортных поставок комплексов С-500 идет вразрез с сообщениями в ряде СМИ о том, что и комплексы С-500, и истребители пятого поколения Су-57 могут в ближайшее время получить экспортный паспорт изделия, а значит, вопрос с поставками указанной военной техники за рубеж практически решен.

Комментируя сообщение главы «Ростеха», военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, «источниками инфоповода о том, что и Су-57, и С-500 пойдут на экспорт, была Турция, которая заявляла, что и то и другое будет закупать».

«Обсуждалось, что в принципе в какой-то далекой перспективе это возможно при условии, что будет разработан так называемый экспортный паспорт изделия. Но нужно понимать, что такие документы выдаются только тогда, когда изделие поставлено на поток и когда наши вооруженные силы получили это изделие в необходимом количестве. Плюс еще какое-то количество такой техники находится на складах. И только тогда ставится вопрос о продаже новейшей техники в другие страны, причем ставятся и подбираются технологические и технические параметры под эту технику. Напомню, что экспортная техника отличается по своим характеристикам от техники, которая идет на вооружение нашей армии», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН отмечает, что перед поставкой «Прометеев» и Су-57 за рубеж, военные новинки «должны поработать у нас в войсках». Говоря же о начале производства ЗРК С-500, Леонков подчеркивает, что речь идет о так называемой опытной партии, которая будет передана на эксплуатацию в войска.

«То же самое было когда-то с Су-57, которых изготовили чуть больше 10 штук и отдали в войска на эксплуатацию строевым пилотам. То есть по тем результатам эксплуатации и было принято решение о запуске изделия в серию. А до появления экспортной модификации должно пройти время, сколько это будет — 5 или 10 лет? Неизвестно. Я думаю, что столько, сколько наши военные посчитают нужным. Причем если вопрос назреет, то решат его достаточно быстро», — сообщил военный аналитик.

На вопрос о необходимом для армии России количестве комплексов С-500 военный эксперт заявил: «Говорить о том, сколько нам нужно С-500 — это прерогатива тех, кто сидит на Фрунзенской набережной. Именно эти люди считают оборонную достаточность». Специалист также объяснил, почему РФ должна скрывать число произведенных систем.

«Скажем так — нам будет нужно столько, сколько необходимо для оборонной достаточности. Да, иногда количество закупаемой техники значится в программе гособоронзаказа, но иногда эти цифры остаются за кадром и уходят под гриф. Мы не собираемся информировать нашего вероятного противника о том, сколько мы комплексов С-500 сделали и где их будем размещать. Прошли те времена, когда у нас было очень много открытого. Как выяснилось, на пользу нам это не пошло», — заключил Леонков.

Напомним, С-500 «Прометей» — это зенитный ракетный комплекс нового поколения. Он представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и перехвата баллистических ракет вероятного противника. Система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели: самолеты, вертолеты и т. д.