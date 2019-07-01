Менеджер Савельевой рассказал, за какую сумму певица может выйти из декрета

Москва, 1 июля. Пиар-директор экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой рассказал, что в самое ближайшее время исполнительница выйдет из декрета и вернется к гастрольной деятельности. По его словам, выступление на 30-40 минут обойдется в 350 тысяч рублей.

В апреле 2019 года 35-летняя певица впервые стала мамой, подарив супругу киноактеру Кириллу Сафонову сына Леона. Исполнительница решила приостановить свою музыкальную карьеру и сосредоточиться на ребенке. Недавно Савельева призналась, что ближайшее время планирует проводить с семьей и заниматься воспитанием сына. Но, скорее всего, прекращать концертную деятельность полностью не хочет. За небольшой, по меркам отечественного шоу-бизнеса, гонорар она готова появиться на сцене, сообщает издание StarHit.

«Гонорар Савельевой — 350 тыс. рублей, в такую сумму обойдется ее 30-40 минут выступления», — уточнил пиар-директор певицы.

Однако менеджер добавил, что композиции поп-группы «Фабрика» она не исполняет.

«Кроме того, Саша может провести вечер — одна или с партнером. Это обойдется в 250 тыс. рублей», — рассказал он изданию.

Первый выход исполнительницы в свет после рождения ребенка состоялся накануне — на вручении премии «Мама года».

До этого несколько месяцев Савельева мероприятия не посещала. Коллеги по цеху артистки отметили, что Саша вернулась в идеальную форму.