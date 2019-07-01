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Apple тайно отозвала ноутбуки MacBook Air 2018 года выпуска

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Apple тайно отозвала ноутбуки MacBook Air 2018 года выпуска

Вашингтон, 1 июля. Американская корпорация Apple тайно отозвала ноутбуки MacBook Air 2018 года выпуска.

Причиной отзыва гаджетов, по данным издания MacRumors, стала проблема с материнскими платами. Владельцам ноутбуков разослали электронное сообщение, в котором им предлагают бесплатно заменить материнскую плату.

Для этого клиентам нужно будет обратиться либо в официальный магазин Apple, либо в фирменный сервисный центр, уточняет телеканал 360.

Ранее «Газета.ру» сообщала об экстренном отзыве партии ноутбуков MacBook Pro с дисплеем Retina из-за проблем с батареей. Представители корпорации заявили, что аккумуляторы в этих гаджетах перегреваются настолько, что могут самопроизвольно воспламеняться.

1 июля также стало известно о планах Apple выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка. По предварительным данным, вместо Face ID в новом гаджете будет установлен сканер отпечатков пальцев. Дату презентации в корпорации пока не называют. Однако источники издания Gizmochina утверждают, что это точно не произойдет в сентябре.

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Автор: Игорь Федоров
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