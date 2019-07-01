Канделаки «открыла глаза» Катамадзе после отказа певицы от выступлений в России

Москва, 1 июля. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и ведущая Тина Канделаки прокомментировала отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Своим мнением журналистка поделилась в своем телеграм-канале.

По мнению Канделаки, Катамадзе, как и другие творческие люди, которые решили политизировать свою деятельность, совершают ошибку. Отказ грузинской певицы выступать в России огорчил ведущую.

«Очень эмоционально и очень глупо, — прокомментировала она поступок Катамадзе. — К сожалению, творческими людьми легко манипулировать, поэтому я открою глаза Нино и многим другим, рассказав про скромного Мишу Саакашвили, вместе с людьми которого Нино хочет стоять на митингах».

Журналистка рассказала о формировании информационной политики на одном из основных грузинских телеканалов «Рустави-2». Как оказалось, им владеет бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Канделаки отметила, что СМИ окупает лишь половину своих расходов — около девяти миллионов долларов.

«Откуда же берутся недостающие 6–9 миллионов каждый год? На какие деньги Миша купил себе дом во Флориде за 1,5 миллиона долларов?» — задалась она вопросами.

Канделаки напомнила, что во времена руководства в Грузии Саакашвили около семи тысяч бизнесменов были подвергнуты давлению.

«Каждого из них заставляли расставаться с деньгами или имуществом в обмен на свободу», — рассказала она, уточнив, что средства переписывались на Саакашвили и его приближенных.

«И у Мишико достаточно денег от американских, европейских и украинских спонсоров, чтобы «мутить воду» в Тбилиси столько, сколько понадобится», — пояснила ведущая.

Теперь Саакашвили, по ее мнению, подогревает настроения «наивных людей дешевым националистическим популизмом». Канделаки возмущена тем, как «как великий реформатор» пытается водить за нос весь мир, представая бессребренником».

«Все идеалы Миши давным-давно номинированы в долларах, а сам он всего лишь лицемер, презираемый за свои действия той частью грузинского народа, которая ощутила на себе все «прелести» его правления, — пояснила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». — А Нино и другие творческие люди совершают самую большую ошибку в своей жизни, политизируя свое творчество и делая себя инструментом пропаганды человека, который, в отличие от всех грузин, встретит свою безбедную старость под солнышком Флориды».

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин обратил внимание, что Катамадзе в России никто не обижал. Поступок певицы он назвал «хлопаньем дверью».