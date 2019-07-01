Песков рассказал о новом саммите РФ, Турции и Ирана по Сирии

Москва, 1 июля. Новый саммит России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии состоится в ближайшее время. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, речь о проведении очередной трехсторонней встречи заходила на переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Есть понимание, что он (очередной саммит. — Прим. ФАН) состоится скоро. По мере того, как будут уточнены данные о дате встречи, мы вам сообщим», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

Как рассказал ранее Эрдоган, вслед за трехсторонним саммитом пройдет встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции. В рамках этих переговоров также будет поднят вопрос урегулирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.