Израиль не посчитается с гибелью мирных жителей, чтобы изгнать Иран из Сирии

ВВС Израиля разбомбили жилой район в пригороде столицы Сирии. В ходе удара по Дамаску погибли четыре мирных жителя, в том числе трехмесячный ребенок. Сирийские системы ПВО сработали вовремя и смогли уничтожить часть воздушных целей, однако одна из израильских ракет попала в спальный район в пригороде Сахная. Несколько десятков мирных жителей получили ранения, в основном женщины и дети.

За минувший месяц Израиль успел дважды «прощупать» сирийскую оборону — в начале июля израильские силы атаковали САА в провинции Эль-Кунейтра, а позже ВВС Израиля попытались атаковать сирийские РЛС в провинции Даръа, однако атака была успешно отбита ПВО Сирии.

Новое нападение стало самым масштабным израильским авианалетом в 2019 году — по сообщениям «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) и других источников, под ударом оказались не менее десяти объектов в районе Дамаска, и несколько объектов в Хомсе. Также, по некоторым данным, удар был нанесен по разведывательному объекту на южной границе Ливана в районе гор Кара и Фелита (предположительно, принадлежащему проиранскому шиитскому движению «Хезболла») и объектам на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами.

Первые сообщения о появлении авиации над Ливаном появились около полуночи 1 июля. Как в Дамаске, так и в расположенной севернее провинции Хомс целями израильской авиации были в первую очередь иранские военные объекты — однако очевидно, что ЦАХАЛ не учитывает возможность гибели мирных жителей в точках ударов.

По сообщениям различных источников, в провинции Дамаск под ударом оказалась база 1-й военной дивизии иранского ополчения около Аль-Кисвы (этот район ВВС Израиля атаковали неоднократно — однако Иран не спешит уходить), склад иранских сил в Аз-Забадани и исследовательская база в Джумрайе. В Хомсе удары пришлись по военной авиабазе «Аль-Кусейр», где дислоцированы иранское ополчение и силы «Хезболлы», а также исследовательскому центру в Умм-Харатайне.

Своим новым нападением Израиль показал, что готов на все, чтобы изгнать из Сирии иранские силы. Самая масштабная атака в текущем году произошла спустя менее чем неделю после трехсторонней встречи по безопасности в Израиле, в которой от РФ принимал участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а от США — советник президента Трампа по безопасности Джон Болтон. В МИД РФ подчеркивали, что встреча нацелена на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии — однако в реальности представители Вашингтона и Тель-Авива попытались добиться от России поддержки, чтобы удалить из Сирии иранские силы.

Сейчас, судя по всему, последовала военная реакция Израиля на твердую позицию РФ — мол, «если вы не хотите удалить Иран мирным путем, мы прибегнем к силе».

Напомним, на территории Сирии дислоцировано значительное количество иранских войск, которые сыграли важную роль в деле борьбы с международным терроризмом и во многих отношениях обусловили победу над зловещим «халифатом» террористов запрещенного в России «Исламского государства»1. В настоящее время иранские силы оказывают поддержку Дамаску в операции против террористического анклава в Идлибе и никуда не уходят, как бы того ни требовали Израиль и США, и активно содействуют в поддержании системы безопасности в Сирии.

Дамаск и Москва неоднократно подчеркивали — вопрос о выводе иностранных сил с территории Сирии касается в первую очередь сил международной коалиции во главе с США — а вот войска Ирана присутствуют в Сирии вполне законно, по официальной просьбе правительства Сирии.

Новый авиаудар Израиля показывает, что Тель-Авив настроен на продолжение и расширение своих агрессивных действий. Впервые за долгое время удар Израиля привел к жертвам среди мирного населения — это опасное развитие событий может заставить Дамаск переоценить свою стратегию в отношении израильских сил.

Массированный удар «по итогам» встречи по безопасности в Тель-Авиве — целенаправленная попытка взбаламутить ситуацию и оценить, какой будет реакция России, считает военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. В беседе с Федеральным агентством новостей он заявил, что удар ВВС Израиля по Дамаску стал «разведкой боем», призванной оценить готовность России защищать свою политическую позицию по Сирии.

«Я считаю, что в сложившейся ситуации в Израиле приняли решение задеть Россию, взбаламутить арабскую общественность, и каким-то образом на этом сорвать дивиденды, — заявил военный эксперт. — Однако вышло кроваво — есть погибшие, причем мирные жители».

Сергей Хатылев подчеркнул, что в этих условиях Тель-Авиву следует ожидать куда более жесткой реакции России, чем обычно.

«Когда гибнут мирные люди — цена уже другая. Нам уже придется проявить жесткость, даже жестокость, может быть, придется где-то нанести удар — минимизированный. И сурово придется объясняться — либо вызывать их в Москву, либо кому-то лететь туда, — предположил собеседник ФАН. — Это можно ожидать уже в ближайшее время».

Нет сомнений в том, что сейчас Израиль получит ответ не только от Сирии, России и Ирана, чьи интересы были непосредственно затронуты — ответ будет со стороны всего арабского мира, и в том числе Палестины, где следует ожидать нового обострения.

«И Газа будет огрызаться, и палестинцы будут как-то действовать. Я думаю, что Израиль нанес удар для того, чтобы спровоцировать те силы, которые выступают против них, чтобы выявить — что на сегодняшний день, по состоянию на 1 июля, можно ожидать в ближайшее время. Это называется разведка боем — спровоцировали ситуацию, сейчас дождутся ответа, посмотрят, насколько он будет адекватный, и после этого выработают тактику. Новых стратегических вопросов тут не будет, а будет разрабатываться тактика применения оружия и решения политических вопросов — это будет второй этап. Третий этап будет подведение итогов — это будет ближе к сентябрю», — предсказал военный эксперт.

Напомним, в настоящее время Израиль находится на грани серьезнейших геополитических преобразований, начало которым положил скандальный жест Дональда Трампа, который вопреки всему международному сообществу признал право Израиля аннексировать Голанские высоты «ради собственной безопасности и благополучия на Ближнем Востоке». Активные действия против иранских сил в Сирии, резкое обострение отношений между США и Ираном и переизбрание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который сделал ставку на крайние правые политические силы — израильских «ястребов», которые мечтают о разгроме всех арабских сил «от Африки до Индии», никак не помогли внести стабильность в ситуацию в регионе.

Новым ходом Израиля и США в ответ на бунты в секторе Газа и на Западном побережье Иордана стала «сделка века» Трампа — план советника Джареда Кушнера по преобразованию и развитию Палестины. Теперь Вашингтон и Тель-Авив хотят за деньги арабских монархий купить население Палестины в обмен на отказ от претензий на независимость.

1 Организация запрещена на территории РФ.