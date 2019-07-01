Стало известно, когда будет восстановлен экспорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Москва, 1 июля. Россия восстановит прежние объемы экспорта нефти по нефтепроводу «Дружба» до конца лета. Такие данные предоставило в понедельник рейтинговое агентство Moody's.

«Российский экспорт нефти упал в мае. Однако мы ожидаем постепенного восстановления добычи и экспорта в июне-августе, так как объемы загрязненной нефти смешиваются с чистым сырьем и отправляются на экспорт», — говорится в сообщении.

Агентство полагает, что инцидент на «Дружбе» не приведет к снижению объемов поставок российских углеводородов после завершения процедуры очистки, поскольку тарифы на поставляемое через нефтепровод сырье ниже железнодорожных, передает РИА Новости.

Напомним, что Белоруссия оценила ущерб в 23 млн долларов. Она предложила сохранить заявленные ранее на 2019 год объемы или компенсировать ущерб путем повышения тарифа на 21,7%.

Ранее Белоруссия заявила о существенном падении качества нефти, которая поступает через республику по транзитному трубопроводу «Дружба». Минск принял решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. В конце апреля президент РФ Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Российский лидер заверил Лукашенко, что данный инцидент будет самым серьезным образом расследован и получит принципиальную оценку. Транснефть» рассчитывает на то, что работа трубопровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля.