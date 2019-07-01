Путин в понедельник примет врио губернатора Липецкой области

Москва, 1 июля. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер ночью вернулся в российскую столицу после достаточно длительной и весьма содержательной поездки.

Он отметил, что на повестке дня у Путина — внутренние совещания по итогам поездок, а также рутинные мероприятия и встречи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь указал на то, что сегодня запланирована беседа Путина с исполняющим обязанности главы Липецкой области Игорем Артамоновым.