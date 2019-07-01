После демарша Катамадзе в России предложили запретить въезд артистам-русофобам

Продолжается скандал вокруг демарша грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, которая демонстративно отказалась приезжать на гастроли в Россию, хотя раньше спокойно зарабатывала на российском рынке. Решение Катамадзе, а также апломб, с которым она поделилась своими антироссийскими планами, осудили многие граждане РФ. Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Twitter выразил сомнение, что Россия что-то потеряет от решения Катамадзе. Он также сомневается в востребованности этой исполнительницы у российских слушателей.

«Простите великодушно, а насколько Катамадзе востребована в России? — с иронией поинтересовался Соловьев. — Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?»

Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России…https://t.co/pIvFYqQxrQ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 30, 2019

Впрочем, дурной пример заразителен, и вот уже с русофобскими заявлениями выступает еще одна грузинская исполнительница — оперная певица Анита Рачвелишвили. На протестной акции в Тбилиси певица даже попросила прощения за то, что когда-то выступала в РФ.

«Я должна просить прощения за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — сказала Анита.

На очередной нелепый русофобский эксцесс отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«У меня вопрос к своим согражданам, — написала она в своем Telegram-канале. — Кто-то и вправду хочет отдыхать в стране, где артисты вынуждены извиняться за то, что оскоромились, прикоснувшись к нам?»

Антироссийскую истерию в Грузии, ярким примером которой стали демонстративные заявления Катамадзе и ее менее известных подражателей, резко раскритиковал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Нино Катамадзе пала жертвой собственного лицемерия, — отметил он в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нельзя долгие годы зарабатывать в России, замечу — уже после войны 2008 года, как это делала Катамадзе, а потом однажды без видимых причин вдруг взять и сказать, что Россия — оккупант, и отказаться от гастролей в нашей стране».

Манукян напомнил, что артист и певец Вахтанг Кикабидзе, который после вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года не устает поливать грязью Россию, ведет себя куда последовательнее.

«Кикабидзе в этом плане оказался куда порядочнее, — говорит блогер. — Его позиция мне не близка, он регулярно ругает нашу страну, но, как говорится, «пацан сказал — пацан сделал». Он ни разу не был в России с гастролями за эти 11 лет».

Манукян напомнил, с чего началось новое осложнение отношений между Грузией и РФ, инициированное Западом. Поводом для давно запланированных беспорядков послужил инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, который совершенно законно вел заседание Международной парламентской ассамблеи православия с места спикера грузинского парламента.

«Стул для Гаврилова, как говорится, многих перепахал и оказался настоящей проверкой на вшивость, — образно высказался член совета при ГД. — Впрочем, не исключено, что Нино заразилась бациллой ненависти к России во время участия в украинском шоу «Х-фактор» в постмайданной Украине. Очень грустно наблюдать за артистами, которые известны лишь в очень узких кругах и поэтому пытаются подобными демаршами привлечь к себе внимание многомиллионной аудитории. Отсутствие Нино Катамадзе в России, кроме ее немногочисленных поклонников, никто не заметит».

По мнению общественника, прецедент Катамадзе должен заставить Россию пересмотреть правила допуска иностранных исполнителей на территорию нашей страны. Манукян считает, что русофобам в России не место — пусть зарабатывают деньги в других местах.

«Предлагаю ввести запрет на гастроли иностранных артистов, которые допускают антироссийские и русофобские высказывания. По-другому их уже не научишь вести себя прилично по отношению к стране, которая их кормит. Пусть поют у себя и дорогу на наш музыкальный рынок забудут», — резко отреагировал Вадим Манукян.

Напомним, Россия была вынуждена реагировать на инспирированную Западом антироссийскую истерию в Грузии и на реальную угрозу жизни и имуществу российских граждан, находящихся на территории этой страны. В ответ Москва ввела временный запрет на авиасообщение с Грузией, который распространяется на российские и грузинские авиакомпании. Эта вынужденная мера вступает в силу с 8 июля.